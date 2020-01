Pareggio nel derby pugliese tra Apulia Trani e Salento Women.

L'attesissimo derby di Puglia tra Apulia Trani e Salento women soccer termina sull' 1-1. La squadra ospite si rende subito pericolosa dalle parti di Mariano che è brava a liberare l'area. L'Apulia imposta subito il suo gioco e al '14 Capitan Delvecchio dopo un'incursione da centrocampo serve Dibenedetto ma la palla è troppo lunga. Al 25' è proprio l'attaccante barlettana a servire al centro dell'area Delvecchio, ma il suo tiro viene parato. Al 31' Corvasce subisce fallo e subito dopo batte la punizione che però viene spazzata dalla difesa avversaria. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Al via la ripresa con l'Apulia che subisce lo sfortunato svantaggio dopo un minuto di gioco con Cazzato. La squadra tranese dopo questo episodio non ci sta e aumenta il ritmo. Al 5' l'occasione del goal arriva sui piedi di Ventura che dopo aver ricevuto la sfera su cross dalla destra da parte di Dibenedetto non riesce a coordinarsi bene. L'Apulia spinge e al '13 Delvecchio sfiora anche lei la rete su punizione da distanza interessante. Poco dopo ci prova ancora Turco con un gran tiro che esce di poco. Al 34' Dibenedetto impegna Raicu su punizione dalla sinistra dal limite. Il goal arriva al '36 quando Dibenedetto crossa su calcio d'angolo dalla sinistra, la palla arriva a Sara Chiapperini che insacca di testa il goal del pareggio che fa esplodere il comunale di gioia. Primo centro stagionale per lei e soprattutto tanta emozione. Termina così questa scontro diretto tra le due compagini. Il tecnico Strippoli è soddisfatto della prestazione delle sue ragazze che non hanno mai mollato e soprattutto non hanno mai perso la calma e la lucidità. Punto importante, ottimo gioco messo in campo e tanta forza e determinazione di questo grande gruppo.

APULIA TRANI: Mariano, Chiapperini, Corvasce, Delvecchio, Cottino, Calabrese, Cagiano, Turco, Vitobello, Ventura, Dibenedetto. Allenatore: Massimo Strippoli

LECCE WOMEN: Raicu, Felline, Tirabassi, Orefice, Polo, Guido, Cucurachi, De benedetto, Costadura, Cazzato, Margari. Allenatore: Vera Indino

NOTE

Reti: Chiapperini.S (AT), Cazzato (LW)

Recupero: 3' pt + 4' st.

Arbitro: Signor Romei della sezione di Isernia. 1°assistente: Dimonte della sezione di Barletta. 2° assistente: Valente della sezione di Molfetta.