Venerdì a Teatro: il cuore, i suoni, i colori della Sicilia ne “La Giara - Il Musical” del Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta

Avrei dovuto sostituirmi a voi, valenti ed esperti giornalisti, lettori e di conseguenza commentatori dal palato fine, nello scrivere una recensione sullo spettacolo andato in scena venerdì 17 c.m. al Teatro Impero di Trani nell’ambito della Rassegna Nazionale di Teatro Amatoriale “Venerdì a Teatro”, ma essendo di parte, in qualità di attore e regista della Compagnia dei Teatranti che ha co-organizzato con l’Assessorato alle Culture del Comune di Trani la predetta rassegna, ho preferito dare parola ad uno dei numerosi spettatori che su un noto social network ha spontaneamente sintetizzato così quello che era un pensiero comune alla quasi totalità del pubblico presente in sala:

“La Giara Il Musical, 17 gennaio Cinema Teatro Impero Trani - Compagnia Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta. La magia del teatro, armonia dello spettacolo. Pirandello rivive con la sua profondità e ricchezza di contenuti in una rappresentazione dove musicalità, coreografia, movimento, poesia, accompagnano lo spettatore in un viaggio emozionale ed intellettuale, in cui tematiche legate anche al verismo (la robba), narrate con il supporto del coro (ricordo della commedia greca), regalano un godimento multisensoriale di colori, battute, danze, quasi un viaggio nelle atmosfere siciliane, il tutto innalzando i livelli di percezione e attenzione. Un Grazie agli organizzatori per la serata di alto livello”.

Fabio De Pace

Per noi Teatranti, con umiltà e semplicità, è questo il nostro “fare teatro”: emozionare, erudire, educare!

Stateci vicino, affinché la cultura abbia sempre un ruolo preminente nella vita di ognuno di noi.

Enzo Matichecchia