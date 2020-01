Sabato 25 gennaio 2020, alle ore 17.30, preso la Biblioteca G. Bovio di Trani, presentazione del libro MUSSOLINI. ULTIMA NOTTE A DONGO di Enza Piccolo

L’Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con il comitato cittadino della Società Dante Alighieri, promuove la presentazione del libro di Enza Piccolo, MUSSOLINI. ULTIMA NOTTE A DONGO (ed. Rotas, 2019).

L’assessore Felice di Lernia dialoga con l’Autrice. L’incontro è arricchito da un reading a cura di Salvatore Marci che farà rivivere al pubblico l’ultima notte a Dongo di Mussolini, verso il quale l’autrice del libro sospende ogni giudizio.

L’Autrice

Laureata in lettere e in psicologia, Enza Piccolo vive a Trani. Dopo l’insegnamento si è dedicata alla scrittura pubblicando testi teatrali, racconti e romanzi, accomunati da un filo conduttore: la critica del presente e la tensione verso il superamento di pratiche di assoggettamento che favoriscono una servitù volontaria a chi detiene il potere. Da qui la necessità di un gesto di rivolta e di liberazione per dare un senso alla propria esistenza. Il suo sguardo è rivolto all’attualità che affonda le sue radici nel passato. Dopo Eleonora Fonseca Pimentel ha ripercorso la vita di molte donne del Novecento, in grado di compiere una rottura col passato per generare nuovi pensieri e nuovi modi di stare al mondo. Ha pubblicato con Manni Lecce, Dopo il buio, 2003 (che comprende tre racconti tra cui “Il trasloco” interpretato a Barletta da Pamela Villoresi); con Bonanno Acireale-Roma, Il viaggio di Chiara, 2004; con il Raggio Verde Lecce, Bloomsbury, 2006; Le nuvole non sempre le puoi guardare, 2007; Con Lydia, 2009; Eleonora Fonseca Pimentel - Martire per la Libertà, 2009 (da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale “Lenòr”); 4 Donne e la Storia, 2011 (da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale “I volti dell’amore” rappresentato a Roma al Festival della Creatività); Sconfinamenti, 2016. Con l’Editrice Rotas di Barletta ha pubblicato: Cassandra, 1994; Sibille contro la guerra, 2005; Donne del Novecento, 2013; La partenza, 2014, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino; L'ombra del passato, 2017.