Al via il nuovo Avviso per i Progetti di Vita Indipendente in favore dei soggetti disabili

Anche per le annualità 2020-2021 la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Vita indipendente denominati “Pro.V.I.” e “Pro.V.I. Dopo di Noi”.

Tale misura di sostegno si rivolge a tutte le persone con disabilità fisiche e/o psichiche in possesso di certificazione handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, residenti in Puglia da almeno 12 mesi.

La Regione ha predisposto ben 9 milioni di euro suddivisi fra tutti gli Ambiti territoriali.

L’avviso prevede due tipi di soggetti beneficiari.

Linea A:

persone di età compresa tra i 16 e i 66 anni;

persone in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione;

persone per le quali non siano stati attivati percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con l’Assegno di cura

durata complessiva del progetto pari a n. 12 mesi per il quale è riconosciuto un importo massimo di Euro 15.0000,00

Linea B:

persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni prive del sostegno familiare (o per assenza dei genitori o per loro inadeguatezza nel supporto al soggetto disabile);

- persone per le quali non siano stati attivati percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con l’Assegno di cura

- durata complessiva del progetto pari a n. 18 mesi per il quale è riconosciuto un importo massimo di Euro 20.0000,00

Finalità del progetto è quella di favorire l'autonomia e la valorizzazione delle capacità funzionali attraverso: l’acquisto di ausili tecnologici e/o domotici, spese di ristrutturazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, azioni mirate all'inserimento socio-lavorativo, percorsi di integrazione sociale, completamento del percorso formativo o di studio.

Modalità di presentazione delle istanze:

I soggetti interessati devono presentare un progetto personale di Vita Indipendente, coerente con le finalità dell’Avviso.

L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line, inoltrando la manifestazione di interesse sul portale Puglia Sociale - Sezione Pro.V.I. a partire dalle ore 12:00 del 10 marzo fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2020.

Il richiedente, al fine di ottenere il servizio di consulenza e affiancamento individuale per la costruzione del progetto, potrà rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica accreditati alla piattaforma telematica dedicata e di seguito elencati.