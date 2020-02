Dopo Lecce, c’è Trani. I primi dati 2019/20 dell’Osservatorio dell’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione confermano il grande lavoro che si è fatto nel promuovere su vasta scala le politiche culturali della nostra città. Trani è al secondo posto, secondo i turisti, tra le top of mind della cultura. E’ un dato che lascia ben sperare nell’ottica della candidatura a capitale d’Italia della cultura 2021. Il titolo di capitale non riguarda solo il patrimonio culturale e artistico di una città. Si conquista con le idee e con la forza innovativa, pensando in grande senza trascurare il piccolo, potendo contare sull’unione delle menti e delle mani, lavorando tutti insieme verso la metà comune fra pubblico e privato.

Questa sera (alle 19) a Palazzo delle Arti “Beltrani” la città di Trani condividerà con gli operatori della cultura e del turismo locale il percorso che si sta portando avanti. Saranno ospiti Salvatore Adduce e Rossella Tarantino della Fondazione Matera Basilicata 2019, un’occasione importante per acquisire le esperienze della piattaforma Matera 2019.

In allegato la relazione dell’agenzia Puglia Promozione