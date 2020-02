Avviciniamoci all'Arte - incontro propedeutico all'arte

L'incontro prevede un incontro con l'artista che evidenzierà i punti cruciali dell'arte e l'amore per la stessa, di seguito sarà possibile effettuare l'iscrizione ai corsi di disegno e pittura.

di seguito conosciamo l'artista già docente.

Domenico Sforza è nato a Terlizzi il 18-07-1960 ed è ivi residente. Si diploma al Liceo Classico Sylos a Terlizzi e si laurea in Architettura a Pescara, con tesi in Composizione. Ha svolto l’attività professionale in Puglia, ha svolto l’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico Fermi di Bari ed attualmente nel Liceo Pedagogico Linguistico di Molfetta.

Ha partecipato a numerose collettive in vari luoghi, compreso ‘Il Fortino’ di Bari ed anche allestito mostre personali nel Castello di Sannicandro di Bari, in quello di Barletta, nella Chiesa romanica ‘La Vallisa’ di Bari, nel Convento della Clarisse e nella Pinacoteca De Napoli a Terlizzi.

La sua pittura oscilla tra una ricerca formale non figurativa ed una più propriamente figurativa, secondo un atteggiamento di assoluta libertà espressiva inaugurato già dalle Avanguardie e riconfermato nella contemporaneità da figure come Gerhard Richter.

Il Corso di Disegno e Pittura tende, come obiettivo, a liberare la creatività individuale e la forza espressiva insita in ognuno. Si parte dalla conoscenza dei principi fondamentali della Storia dell’Arte enunciati durante le lezioni e la si intreccia con l’attività pratica, nella quale il docente individuerà e canalizzerà gli spunti e le preferenze individuali verso risultati consoni alla propria individualità. Il metodo da seguire potrà utilizzare anche alcuni spunti accademici, tipo il disegno dal vero, ma includerà anche esercitazioni, metodologie e tecniche più proprie della pittura moderna e contemporanea.

Per info e contatti: 3478048453