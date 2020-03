Trani. Di Gregorio:"approvato il progetto definitivo per la riqualificazione della viabilità rurale cittadina".

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore con delega all’agricoltura Michele di Gregorio, ha approvato il progetto definitivo redatto dai tecnici dell’Ufficio tecnico Comunale avente ad oggetto la riqualificazione della viabilità rurale cittadina.

Si tratta del progetto con il quale il Comune di Trani parteciperà ad un avviso pubblico nell’ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia 2014-2020 come approvato dal “GAL Ponte Lama”, per intercettare un finanziamento di ben 250 mila euro che serviranno per riqualificare alcune strade rurali nell’agro cittadino e precisamente nelle Contrade “Montericco, Le Paludi e Gesù Maria”.

Un altro importante lavoro realizzato grazie alla professionalità delle risorse dell’Ufficio Tecnico comunale finalizzato a migliorare la viabilità rurale.