Incontro sul tema: Obesità infantile, cause e prevenzione e rimedi.

“Obesità infantile, cause prevenzioni e rimedi” è il titolo di un’importante conferenza che sarà tenuta venerdì 6 marzo alla Biblioteca comunale di Trani alle ore 18. Il Rotary Club Trani, sempre attento alle esigenze della comunità, propone questa conferenza a tre voci con dibattito, in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani. Non va infatti dimenticato che, in Italia, un bambino su cinque è obeso o ha problemi di sovrappeso e che questi dati aumentano al Sud, diventando sempre più preoccupanti. In Puglia, oltre il 35%, tra bambini in età scolare e adolescenti, risulta sovrappeso quando non gravemente obeso. Onde far suonare un campanello d’allarme per questo grave stato di cose, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fare un'indagine approfondita nell'ambito di un'iniziativa chiamata “Okkio alla salute” pubblicando i dati nel maggio 2017. Altri due aspetti molto preoccupanti sono che il 40% delle madri di bambini obesi non ritiene che i figli siano sovrappeso e soprattutto un bambino obeso è potenzialmente un adulto con problemi di salute quali: accumulo di grasso nel fegato, glicemia elevata e aumento della pressione arteriosa. Inoltre, con l'aumento dei trigliceridi e la contemporanea diminuzione del colesterolo “buono”, aumenteranno per l’obeso i rischi d’infarto. I tre relatori che si alterneranno nel tenere relazioni durante la conferenza sono tre esperti di alto livello: la Prof.ssa Olga Lamacchia Direttrice del reparto endocrinologia dell'Università di Foggia, il Dottor Antonio Finaldi Direttore del centro disturbi alimentari della ASL di Foggia e la Dott.ssa Nunzia Tarantini, psicologa e psicoterapeuta che si occupa da molti anni degli aspetti psicologici legati al peso in eccesso. A seguito delle relazioni, sarà possibile ai presenti fare domande e aprire un dibattito, in modo da allargare la conoscenza di questo grave problema e impostare delle possibili azioni di rimedio. Pertanto, la cittadinanza è invitata a presenziare per trarre beneficio dalla conferenza.