Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. In allegato il testo del Dpcm.

In aggiunta a questo provvedimento, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha inteso adottare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza, chiudendo la biblioteca comunale e le palestre scolastiche (fino al 15 marzo) e disponendo la chiusura del centro polivalente per anziani Villa Guastamacchia fino a domenica 8 marzo al fine di espletare gli interventi di igienizzazione degli ambienti del frequentatissimo centro.

Numeri e contatti utili:

800713931 Numero verde regionale

1500 Numero Pubblica Utilità

direzione.sisp@aslbat.it

protezionecivile@comune.trani.bt.it

Per ulteriori approfondimenti sul virus si rimanda alla sezione dedicata del sito della Regione Puglia

Coronavirus, firmato il DPCM 4 marzo 2020. Tutti i provvedimenti

