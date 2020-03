Coronavirus, nuove disposizioni e provvedimenti

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 11 marzo 2020 per ulteriori nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 e rafforzano le misure adottate con il DPCM del 9 marzo.

DECRETI MINISTERIALI

ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE

A questo link l’ordinanza regionale delle 11.30 dell’8 marzo 2020: tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MODULISTICA PER GLI SPOSTAMENTI

Modulo autodichiarazione spostamenti fuori città - pubblicato il 12 marzo 2020 8:22

Modello autodichiarazione spostamenti nel territorio - pubblicato il 12 marzo 2020 11:18

I NUMERI ED I CONTATTI DELL’EMERGENZA:

800713931 Numero verde Regionale

0883.299502 Asl BAT

1500 Numero Pubblica Utilità

3898759367 Pronto Intervento Sociale Trani

direzione.sisp@aslbat.it

protezionecivile@comune.trani.bt.it