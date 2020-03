Coronavirus, Laurora (Trani Governa) al Prefetto e la Sindaco:"ampliare il pacchetto emergenza"

“L'Amministrazione Comunale di Trani ha condiviso l’invito di schierare l'Esercito per garantire controlli su tutto il territorio cittadino. La richiesta, formulata ieri dai nostri consiglieri comunali, è stata trasmessa via PEC nella mattinata di sabato 14 marzo.

Attendiamo ora la risposta del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott. Maurizio Valiante”. È quanto dichiara Tommaso Laurora, candidato sindaco della coalizione civica ‘Trani Governa’.

“L’auspicio è che vengano adottate anche le altre proposte formulate dai consiglieri di ‘Trani Governa’, Anna Maria Barresi, Annamaria Di Bari, Giovanni Loconte e Tiziana Tolomeo - prosegue Laurora”.

Rinnovo, quindi, l’invito ad ampliare il pacchetto con le seguenti misure:

Serrata degli esercizi commerciali previsti, sebbene consentiti nel Decreto (non beni primari) o, in subordine, riduzione dell’orario d’apertura a sole 4h al giorno.

Avvisi alla cittadinanza attraverso auto munite di impianti audioamplificati, su tutto il territorio cittadino.

Chiusura totale degli spazi pubblici ad alta frequentazione.

Sospensione pagamento strisce blu.

Sospensione del pagamento di tutti i tributi locali con effetto immediato.

Taglio di tutte le imposte locali di almeno il 50%, per l'anno in corso.

“In questo momento – conclude Laurora – non esistono colori politici. Collaboriamo tutti, con proposte concrete, a salvaguardare i cittadini tranesi. Solo insieme, possiamo farcela”.

Tommaso Laurora

-------------------------------------

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Trani

SEDE

E, p.c. Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia BAT

Oggetto: Richiesta adozione misure ulteriori per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Spett.le Sig. Sindaco, in virtù del ruolo istituzionale che ricopriamo, in nome e per conto di moltissimi cittadini Le rappresentiamo la necessità dell’adozione di misure ulteriori, rispetto alle attuali, al fine di scongiurare la propagazione del contagio da Coronavirus.

La nostra comunità, così come l’intera nazione, sta vivendo in queste ore un’emergenza drammatica dovuta alla diffusione dei contagi causati da questo virus tanto invisibile, quanto pericoloso. L’O.M.S. ha classificato l’emergenza “pandemia”. I focolai nel Nord del Paese ci hanno mostrato quanto grave possa divenire la situazione. Ci sono intere Regioni in ginocchio, dal punto di vista sanitario ed economico e, tenuto conto che il nostro Sistema Sanitario Regionale non ha purtroppo le dotazioni infrastrutturali ed i presidi delle Regioni del Nord, pensare alla diffusione del contagio qui da noi, sarebbe pensare ad una vera e propria ecatombe. I numeri parlano chiaro: ad oggi il numero dei contagi è 15.113, dall’inizio dell’epidemia, con 188 decessi accertati. Sono numeri da bollettino di guerra, sig. Sindaco, e come guerra va affrontata quest’emergenza. Abbiamo subito l’esodo dalle zone rosse non più di qualche giorno fa. Sono arrivate in Puglia oltre 15.000 persone, senza alcun controllo puntuale e stringente; ci siamo affidati solo alla loro responsabilità, al loro buonsenso, ma ad oggi non conosciamo ancora gli effetti di quell’arrivo in massa. I massimi esperti stimano che il picco del contagio sia previsto intorno alla fine di Marzo, prima metà di Aprile. È quindi cruciale contenere oggi la diffusione dei contagi. Nonostante i vari Decreti che si sono susseguiti, peraltro forse un po’ tardivi e confusionari, ad oggi pare che alcuna parte della cittadinanza non abbia ancora ben compreso i rischi a cui espongono se stessi, le proprie famiglie e l’intera comunità, non rispettando le indicazioni e gli obblighi n vigore. Assistiamo ancora oggi a bivacchi in spiaggia, pratica di attività sportive in gruppo, assembramenti di ogni genere in ogni dove e ogni altra pratica poco consona, se non addirittura vietata. Questa assurda superficialità mette a repentaglio la salute e la tenuta di tutta la società, rischiando di vanificare gli enormi sforzi dei tanti cittadini ligi, dei tanti medici, infermieri, soccorritori, forze dell’ordine ed anche di tutti quegli attori economici che da ieri stanno rinunciando al sostentamento delle proprie famiglie, tenendo abbassate le saracinesche, per poter garantire la tutela della comunità.

Occorrono misure aggiuntive.

La esortiamo pertanto, in nome dei cittadini preoccupati, a porre in essere tutte le prerogative istituzionali che le competono per adottare misure ancora più stringenti atte a garantire la tutela della nostra comunità. Le proponiamo di inibire l’accesso a tutti i luoghi pubblici ad alta frequentazione, di proporre la serrata, o quantomeno l’apertura ridotta a quattro ore giornaliere, di tutte le attività commerciali che, pur non previste nel Decreto, non somministrino o vendano esclusivamente beni di prima necessità. Le proponiamo inoltre l’istituzione di un servizio di avviso alla cittadinanza attraverso avvisi audio fonici da diffondere su tutto il territorio cittadino con appositi impianti montati sulle autovetture disponibili. A ristoro degli enormi sacrifici imposti agli attori delle attività produttive cittadine, ai titolari di partita iva, ai commercianti e agli imprenditori ecc., Le chiediamo in via urgente di voler sospendere con effetto immediato il pagamento di tutte le imposte comunali, e di prevedere la decurtazione delle stesse, nella misura pari almeno al 50%, relativamente all’anno in corso.

La invitiamo altresì a richiedere con urgenza all’ill.mo Sig. Prefetto della provincia BAT la convocazione urgente, possibilmente di concerto con gli altri Sindaci della Provincia, di un tavolo di crisi al fine di poter valutare l’istituzione di ulteriori presidi, fissi e mobili (magari con l’ausilio dell’Esercito) deputati al controllo del rispetto degli obblighi derivanti dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La S.V. è pregata di avviare tutte le attività atte alla maggior tutela della cittadinanza, con cortese solerzia, data la gravità dell’emergenza in atto.

Distinti Saluti.

Trani lì 13.03.2020

I consiglieri comunali Anna Maria Barresi, Annamaria Di Bari, Giovanni Loconte, Tiziana Tolomeo