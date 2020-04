Progetto Interreg “3D IMP ACT”. Dopo tre anni di lavoro e il sostegno economico europeo

Coinvolti nell’iniziativa: Politecnico di Bari (lead partner), Polo Museale della Puglia, Istituto Monumentale e di Cultura “Gani Strazimiri”; Università Politecnica di Tirana; Università Crne Gore di Podgorica

Avete mai percorso un tratto della basolata via Appia-Traiana nel centro dell’antica città messapica e romana di Egnazia? Conoscete la storia, l’architettura di uno dei simboli della città di Bari: il Castello “Normanno-Svevo”? E in Albania, cosa sapete dal castello di Bathsova o del Castello di Medun, in Montenegro?

Nel caso non aveste risposte soddisfacenti e siete interessati ad un tour tra le due sponde dell’Adriatico tra castelli, fortezze, siti archeologici è sufficiente dal proprio PC staccare il proprio biglietto gratuito dalla piattaforma “Virtual Demo-Lab” https://www.3dimpact.poliba.it/. Il link immette nella pagina principale, dalla quale si può accedere al sito web del progetto, “3D IMP ACT”, alla piattaforma webgis (da cui si ha accesso a tutti i contenuti per i diversi siti) e a un video di informazione sulle modalità di utilizzo della piattaforma stessa.

Questa, grazie alle ultime tecnologie e alla realtà virtuale consente al visitatore di superare le contingenti barriere fisiche agli spostamenti per entrare in dieci rilevanti beni storici-architettonici di tre Paesi: Italia (Puglia), Albania, Montenegro. Le informazioni e il percorso che ogni sito vi presenterà è il risultato di un attento e innovativo rilievo, arricchito da foto, mappe, schede informative, immagini, rappresentazioni in 3D.

Ed ecco i luoghi e i monumenti coinvolti nel progetto da visitare attraverso la piattaforma del progetto. ITALIA (Puglia): Castello di Trani, Castello di Gioia del Colle, Castello di Bari, Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia. ALBANIA: Castello di Bathsova; Parco archeologico di Apollonia, Castello di Peqin, Fortezza di Argirocastro, Castello di Scasmpinus (Elbasan); MONTENEGRO: Castello di Medun, Sistema di fortificazione di Kotor (Cattaro), Sistema di fortificazione di Bar (Antivari); Parco archeologico di Duklja.

L’iniziativa è parte integrante del progetto europeo Interreg IPA-CBC, Italia-Albania- Montenegro, “3D IMP ACT”, attivato nel 2018 e portato a conclusione nel corrente 2020 grazie al finanziamento Europeo di poco più di milione di euro.

Il progetto, coordinato dal Politecnico di Bari in qualità di lead partner, e il coinvolgimento del Polo Museale della Puglia, dell’Istituto Monumentale e della Cultura “Gani Strazimiri” (AL); dell’Università Politecnica di Tirana (AL) e dell’Università Crne Gore di Podgorica (ME), mira a rafforzare una gestione turistica intelligente e sostenibile transfrontaliera e contemporaneamente promuove la protezione dei beni naturali e culturali dei siti del patrimonio mondiale.