Coronavirus, oltre 1.200 cittadini controllati. Nella prossima settimana altri tavoli per la ripresa economica

Nella giornata di venerdì 17 aprile, sono stati 1.260 i cittadini sottoposti a controllo dalle Forze di Polizia, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle attività per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus.

Le sanzioni effettuate per il mancato rispetto delle misure governative sono invece state 65, oltre a 2 denunce per reati non connessi all’emergenza epidemiologica in corso.

Gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 187, con la conseguente chiusura di 1 attività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Legge 19/2020.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 52.128; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 69 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece 2.537; 1, invece, la denuncia ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 77 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 6.918, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 41 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni, per i quali permangono ferme le misure di contenimento dettate dal Governo che impongono come noto di evitare spostamenti non giustificati da stretta necessità o da comprovate esigenze di lavoro.

Si preannuncia particolarmente intensa la prossima settimana, nella quale si riuniranno alcuni dei Tavoli permanenti per la ripresa economica, già annunciati dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante.

Un primo confronto è in agenda con gli enti locali per assicurare linee uniformi di regolamentazione per le attività di mercati, bar e piccoli esercizi, estremamente penalizzati in questa fase emergenziale, al fine di verificare, nel rispetto delle misure in essere, la possibilità di predisporre ogni utile strumento per tenersi pronti in vista dell’uscita dalla crisi.

Seguirà quindi un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti territoriali di Banca d’Italia, ABI e Poste Italiane nonché di alcune categorie del tessuto produttivo, dedicato all’accesso al credito da parte di operatori economici, indispensabile per la ripresa economica, allo scopo di favorire il superamento delle criticità nell’erogazione, da parte delle Banche e degli Istituti di credito, dei finanziamenti richiesti dalle aziende, garantiti dallo Stato.

In un ulteriore confronto con le rispettive associazioni di categoria si discuterà delle esigenze dei comparti del turismo, della ricezione alberghiera, della ristorazione, dell’intrattenimento e di tutte quelle attività che, soprattutto in vista della stagione estiva, caratterizzano tradizionalmente l’economia della provincia.