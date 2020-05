Proteste diffuse sull’intero territorio della provincia, il Prefetto ascolti le dirette rimostranze delle categorie

Monta la protesta nel territorio della Provincia Barletta Andria Trani e, tranne che notizie in ordine da data e luoghi, modalità di incontri istituzionali con soggetti le cui generalità neppure sono state rese note, non si conosce alcun elemento in merito a: provvedimenti adottati, proposte formulate e/o accolte, atti di indirizzo, progetti, idee e soprattutto non si conosce assolutamente nulla di come le Organizzazioni, Associazioni sindacali e di Rappresentanza che hanno l’esclusivo privilegio di sedere a quei tavoli stiano operando, nel nome di chi, con quali deleghe e soprattutto con quali propositi. Evidentemente il ruolo di Rappresentanza che va esercitato nel nome delle Categorie ma che deve essere l’interfaccia tra le Istituzioni e tutte le Categorie quindi l’intera base rappresentata e non solo eventualmente solamente i propri pochi aderenti, viene meno alla luce dei fatti che sono di fronte a noi.

Sta di fatto che la tensione sociale sta crescendo di giorno in giorno anche nel territorio della Provincia BT e questo sta avvenendo in tutte le Categorie che, guarda caso senza la presenza né la vicinanza di quelle “Privilegiate”, protestano ogni giorno nelle Piazze cittadine per manifestare il loro disagio e, sovente, la loro disperazione. Accade ed è accaduto con i Parrucchieri a Barletta e ad Andria; con i Ristoratori a Trani ed a Barletta; con gli Ambulanti in tutti i comuni. Una delicatissima situazione che auspichiamo sia perlomeno nota a coloro che si interfacciano con S.E. Prefetto Valiante, altrimenti sarebbe drammatico e finanche inqualificabile. L’allarme lanciato e pubblicato sulla Stampa lo scorso 7 maggio, da parte del Commissario Straordinario del comune di Andria deve far riflettere. Auspichiamo che quella pagina di giornale sia stata letta dai Rappresentanti delle Istituzioni locali, a tutti i livelli e soprattutto da parte di coloro che quelle Categorie, in legittima agitazione, affermano di rappresentarle o perlomeno vogliano rappresentarle.

Con la presente siamo dunque a CHIEDERE formalmente a S.E. di interloquire anche con le Rappresentanze Reali delle Imprese sul territorio, come previsto dalla legge e come ribadito dalla Regione Puglia, quindi con le Associazioni, come le nostre, vicine alle persone, al mondo del lavoro ed ai problemi delle Imprese nonché a voler includere in tali circostanze le Rappresentanza Dirette degli Operatori dei vari settori in modo da recepirne le legittime istanze facendosene portavoce presso il Governo centrale, la Regione e le Autorità cui gli Esercenti si stanno rivolgendo.

Il Presidente Unionecommercio Puglia Savino Montaruli

P.S. Ad oggi l’incontro preannunciatoci settimane fa dal Suo Segretario ancora non è stato neppure convocato.