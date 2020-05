Casambulanti su riapertura mercato settimanale a Trani chiede convocazione tavolo tecnico

Dando seguito alla riunione tenuta presso la Presidenza della Regione Puglia in data 25 maggio 2020, tra la scrivente Associazione Rappresentativa, l’Assessore alle Attività Economiche dott. Cosimo Borraccino, il Consigliere del Presidente Michele Emiliano, dott. Domenico De Santis, Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni e il Presidente ANCI Puglia, dott. Domenico Vitto, con la presente siamo a CHIEDERE di partecipare ad un urgente incontro presso il comune di Trani al fine di stabilire l’immediata ripartenza del mercato settimanale del martedì, secondo le prescrizioni e le precauzioni predeterminate. Il “Caso Trani” è stato altresì oggetto di approfondimento proprio nel corso della riunione regionale del 25 maggio le cui risultanze dovranno essere oggetto di concertazione comunale con la scrivente, al fine di ottemperare agli obblighi di legge per le decisioni che saranno assunte. A tal fine, anche alla luce dell’insistente telefonata odierna ricevuta da un Operatore del mercato da parte dell’Assessora del comune di Trani la quale, insolitamente, lo invitata ad un incontro senza passare attraverso un invito formale alla sua Associazione di riferimento, con la presente siamo altresì a sottolineare quanto la Regione Puglia ha formalmente precisato nella nota nr. 2956 del 5 giugno 2019 nella quale è testualmente scritto: “Al fine di giungere a soluzioni il più possibile condivise, si raccomanda agli Organi Amministrativi comunali di prestare costantemente la massima attenzione ai diritti delle associazioni sindacali rappresentative a norma dell’art. 3, comma 3°, della L.R. nr. 24/2015 nella forma della concertazione, ove prevista. Inoltre, nell’assunzione di decisioni che incidano sui diritti soggettivi e sugli interessi legittimi degli operatori, anche ove non sussista un obbligo di legge, può costituire esempio di buona amministrazione la consultazione delle associazioni di categoria particolarmente attive nella materia de qua, le cui istanze, se fondate, non possono che considerarsi quale ausilio per gli uffici comunali procedenti nella direzione della piena legittimità degli atti in corso di adozione”.

Alla luce di quanto sopra, nel pieno esercizio dei doveri statutari, siamo a CHIEDERE l’urgente convocazione dei rappresentanti di CasAmbulanti all’incontro programmato, al fine della riattivazione del mercato settimanale del martedì nella città di Trani, ancora immotivatamente sospeso, con gravissime ripercussioni e danni certi alle quasi 400 famiglie degli operatori concessionari di posteggio nel mercato di che trattasi.

Si DIFFIDA dall’assunzione di decisioni contestabili che non siano state oggetto di consultazione allargata e di condivisione con gli interessati ovvero concertate con esclusione immotivata ed aggravata della scrivente Associazione Rappresentativa.

Il Coordinatore nazionale Savino Montaruli