Il mondo ai tempi del COVID 19. Originale progetto della scuola ad indirizzo musicale Rocca-Bovio-Palumbo di Trani.

Originale, curioso ed attuale progetto, ai tempi della pandemia da COVID 19, ha visto coinvolti alunni e personale docente della scuola ad indirizzo musicale “Rocca-Bovio-Palumbo” di Trani con la collaborazione dell’Accademia Musicale “Biagio Abbate” di Bisceglie.

Il progetto è consistito nella realizzazione di un videoclip sul COVID 19 e la scuola di oggi in cui alunni e docenti di strumento musicale della scuola tranese (proff., Teodoro Franco, Daniele Palmisano, Michela Preziosa, Luciano Tarantino) hanno registrato la base musicale della celeberrima canzone del 1965 Il mondo cantata da Jimmy Fontana (successivamente interpretata anche da Ornella Vanoni e Claudio Baglioni) con la collaborazione del prof. Francesco Rossi, docente di lettere della stessa scuola tranese, che ha scritto il testo che ha adattato alla situazione attuale della scuola ai tempi del COVID 19 e della didattica a distanza (DAD), dove docenti ed alunni hanno cantato singolarmente ed in coro, anche durante il normale esercizio delle quotidiane attività domestiche (al PC, in cucina, mentre giocano con i figli, ecc.).

L’originale esperimento è riuscito, apprezzato da alunni, docenti e famiglie ed è stato pubblicato sul canale Youtube.

IL MONDO (ai tempi del COVID 19)

NO!

RAGAZZO no da solo non ti lascerò

hai aperto gli occhi per guardare intorno a te

e il Mondo non girava proprio come sempre

Gira, il COVID gira

nello Spazio senza fine

tra bambini appena nati

e gli adulti più datati

con la forza e col dolore

della gente come te.

Oh Mondo

soltanto adesso io ti guardo

nel tuo silenzio io mi perdo

e sono niente accanto a te

Il Mondo

adesso sento di apprezzarlo

e ad ogni Notte segue il Giorno

e un bel Giorno sarà.

NO!

Ragazza no da sola non ti lascerò

questo è il momento di fermarsi per un po’

in questo Tempo che ricorderai per sempre

Gira, il COVID gira

superando ogni confine

dalla Cina alla Siberia

è una cosa molto seria

con Gel, Guanti e Mascherine

tanta gente come te

La Scuola

non si è fermata mai un momento

gli alunni e i Prof sempre connessi

distanti eppure accanto a te

La Vita

riprende il corso pian pianino

e se poi spunterà il Vaccino

tutto bene andrà.

Il Mondo

adesso sento di apprezzarlo

e ad ogni Notte segue il Giorno

e un bel Giorno sarà.

SAI QUESTA CANZONE E’ PROPRIO DEDICATA A TE... A TE!

(Testo Prof. Francesco Rossi)

https://www.youtube.com/watch?v=HI6GR3-vYcg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2osOafmW8n5s9gcnsnP1LBmtLU__Z_tl4bQ1RqNyJUz171KyNN_z_i1-k

Il responsabile scolastico della comunicazione Prof. Vincenzo Piccialli