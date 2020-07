FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL: "I sindacati chiedono la ripresa della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità".

"I sindacati in tutta Italia stanno spingendo per valorizzare i nodi territoriali della Rete del Lavoro di Qualità. Le sezioni territoriali di questa rete, sono uno strumento importantissimo anche in considerazione delle specificità dei diversi contesti, affinché ci sia una filiera produttiva eticamente orientata per individuare modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo e per creare funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori.

Tuttavia oggi si rende necessario segnalare il fatto che ci sono provincie pugliesi in cui l’ultima riunione della sezione territoriale si è tenuta nel 2019, in alcuni casi è stata solo insediata, come nella BAT. In provincia di Bari non è stata nemmeno istituita: proprio in queste ore è pervenuta dall’Inps la convocazione per il prossimo 15 luglio.

Sollecitiamo quindi tutti i direttori delle sedi INPS provinciali a convocare con immediatezza tutte le sezioni, al fine di dare gambe al progetto e iniziare, da un lato, a pianificare azioni mirate di contrasto allo sfruttamento della manodopera e, dall’altro, a valorizzare le imprese virtuose che rispettano le regole, affinché alla qualità dei prodotti tipici corrisponda anche la qualità del lavoro". Lo ha dichiarato PIETRO BUONGIORNO - SEGRETARIO GENERALE UILA PUGLIA.