Trani t’incanta. Pubblicato il bando: 2 finestre per estate e natale

Il Comune di Trani ripropone il fortunato bando Trani t’incanta per avvalersi dell’apporto di soggetti terzi per la programmazione di iniziative di carattere turistico e culturale finalizzate a sostenere l’economia e le produzioni locali. A tal fine si invitano gli esercenti, le associazioni, i comitati ed altri soggetti operanti nei settori del commercio, del turismo e della cultura, a formulare manifestazione di interesse per la realizzazione di attività di animazione ed intrattenimento idonee a offrire occasione di svago per i turisti ed i residenti e che favoriscano lo sviluppo del territorio ed il rilancio del sistema turistico locale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, utilizzando l’apposito modulo disponibile on-line sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio turismo, secondo il seguente calendario: entro il 26 luglio 2020 per le attività da realizzare nei mesi di agosto e settembre (Trani t’incanta – estate 2020) ed entro il 10 ottobre 2020 per le attività da realizzare nei mesi di novembre e dicembre (Trani t’incanta – Natale 2020).

Le manifestazioni d’interesse dovranno riferirsi ad iniziative liberamente fruibili da parte del pubblico, fatti salvi i maggiori servizi offerti dall’organizzatore a richiesta dell’avventore. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo ufficio.turismo@cert.comune.trani.bt.it, o direttamente presso l’ufficio di protocollo del Comune.

Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d’interesse presentate in maniera difforme o dopo i termini di scadenza indicati.

Come di consueto, le iniziative verranno realizzate a totale carico dei soggetti proponenti. Il sostegno del Comune di Trani consisterà nella concessione a titolo gratuito delle aree pubbliche o degli immobili comunali individuati per la realizzazione delle manifestazioni e nel servizio di comunicazione degli eventi attraverso i canali istituzionali.

In allegato il bando ed il modello della domanda.

Avviso-x-Trani-tincanta-2020

Modello-di-domanda-Trani-tincanta-2020