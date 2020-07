Dei muri: il cielo è di tutt* Il 20 luglio a Trani al Parco Santa Geffa

Progetto vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili,

Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Dopo le tappe di Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani, il progetto DEI MURI: IL CIELO È DI TUTT* - Progetto vincitore dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, l’intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria turistica e culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese - torna nella città del Castello Svevo con due spettacoli dedicati ai più piccoli. Torna per continuare a parlare DEI MURI, nelle loro molteplici accezioni, con una lente particolare, quella del linguaggio del corpo e della sua immersione negli spazi urbani che tracciano confini materiali e immateriali, ma che al tempo stesso rappresentano passaggi di comunicazione, aperture, restituendo senso al rapporto fra centro e periferie nel mondo.

Il 20 luglio 2020 alle ore 19.00, Parco Santa Geffa di Trani si trasformerà in palcoscenico per ospitare “Tutina e il Cervo” narrazione danzata di e con Maristella Tanzi e Francesca Giglio - compagnia QuaLiBò; e “Si Può!”, spettacolo di teatrodanza di e con Teresa Tota - compagnia QuaLiBò e boaOnda. Due spettacoli di danza per bambini/e (dai 2 anni).

Gli spettacoli sono gratuiti ma è obbligatorio prenotarsi, per rispettare le linee guida anti-covid-19, al numero: 340.9776885 - BoaOnda.

Il progetto DEI MURI: IL CIELO È DI TUTT* continua e continuerà a farci volare aldilà dei muri fisici e culturali, aldilà dei muri e delle periferie di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia.

SINOSSI SPETTACOLI

20 Luglio 2020

ore 19.00

Tutina e il Cervo

narrazione danzata di e con Maristella Tanzi e Francesca Giglio

compagnia QuaLiBò

Tutina è una piccola esploratrice del mondo. Il cervo è guardingo, perlustra tutto intorno e fiuta l'aria...Chi si assomiglia si piglia! Tutina e il cervo si pigliano tantissimo. E’ chiaro, prima devono annusarsi, guardarsi, avvicinarsi e capirsi. Ma poi stare insieme è un gran sollazzo!

Tutina e il cervo è una storia semplice, narrata attraverso l’espressività corporea, che affronta il tema della scoperta dell’altro, della fiducia e dell’apertura all’incontro. L’incontro con qualcosa di nuovo e di diverso può provocare delle emozioni difficili da gestire; Tutina e il Cervo inizialmente diffidenti, condividono con il loro “piccolo” pubblico la loro grande curiosità capace di rompere i muri che la paura può creare. Quei muri che creano distanze emotive, mentali e culturali.

a seguire Si Può!

Spettacolo di teatrodanza di e con Teresa Tota

compagnia QuaLiBò / boaOnda

“Si Può!” è il tentativo ostinato di un curioso personaggio, apparentemente preciso e super organizzato, di presentare la propria performance. Non tutto andrà come programmato, imprevisti vari ostacoleranno la messa in scena del lavoro, ma piuttosto che scoraggiare, i problemi che di volta in volta dovranno essere risolti, rappresenteranno un’occasione per sperimentare il proprio ingegno.

“Si Può!” gioca col tema dell’imprevisto vissuto come scoperta dei propri limiti e delle proprie risorse, come possibilità di trasformazione, come occasione per mettersi in gioco. Le avversità inaspettate e spesso immeritate, a volte rappresentano dei veri e propri muri apparentemente invalicabili, metafora del limite umano o degli ostacoli alla realizzazione dei nostri sogni o desideri, ma soltanto affrontandole Si Può trovare un significato alla propria vita.

La semplicità della struttura drammaturgica e coreografica dello spettacolo e il linguaggio ironico e diretto permette una chiara e facile comprensione e fruizione delle tematiche affrontate.