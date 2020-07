Vincenzo Topputo è candidato al consiglio per la lista con Emiliano a sostegno di Bottaro sindaco

Mettere al primo posto i diritti dei più deboli e impegnarsi con passione e dedizione alla cosa pubblica.

Questo è per me il significato della politica ed è per questo che sono qui, di nuovo in gioco.

Non è un lavoro, ma neanche un passatempo: è una missione diretta a garantire il benessere della collettività e a non far sentire nessuno escluso.

Per questo ci vuole competenza, passione e dedizione, i pilastri che caratterizzano il mio passato, il mio presente e il mio futuro.

La mia candidatura al consiglio comunale di Trani, per la lista con Emiliano, non è frutto dell’improvvisazione e della superficialità. Ci credo veramente. Anzi, noi ci crediamo: io sono soltanto il rappresentante di un gruppo di persone straordinarie, non da oggi in prima linea nella vita della città.

Vincenzo Topputo

