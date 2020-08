Premio nazionale Giovanni Bovio, ecco i vincitori della 5a edizione

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, gli organizzatori del Premio Nazionale Giovanni Bovio, soprattutto grazie alla brillante collaborazione delle giurie, sono riusciti a superare tutte le criticità del momento, rispettando i termini fissati nel bando della 5a edizione del Premio.

Anche nel 2020 il Premio Nazionale Giovanni Bovio può vantare il “Patrocinio Morale” della Regione Puglia e del Comune di Macchiagodena. Altri Patrocini e riconoscimenti nel corso di queste settimane andranno a sommarsi a quelli già ottenuti.

Tante sono state le opere iscritte a questa edizione del Concorso, giunte da ogni parte della Penisola, e di queste saranno premiate le prime 5 di ogni sezione, con targhe, diplomi di merito e premi in denaro/rimborsi spese.

Novità di questa 5a edizione del Premio è la sezione “Il Millennio” - copertina dell’anno, che ha riscontrato un gran numero di adesioni tra i concorrenti delle sezioni di narrativa. A vincere il premio unico è il romanzo intitolato “Legàmi”, dell’autrice Roberta Mezzabarba (di Viterbo), pubblicato da La Caravella Editrice.

Per la sezione Arti Visive (intitolata Il Genio) il vincitore è l'artista tranese Nicola Nuzzolese, con l’opera intitolata “Trani - le palme in piazza Tiepolo”. Mentre a Giuseppe Riccardi, classificatosi al 2° posto con “Atemporale Bovio”, va il premio speciale per le opere dedicate a Bovio.

Nella sezione “Discorsi” (poesia a tema libero) ad ottenere il primo posto è stato l’autore Vito Massimo Massa di Bari, con la poesia “Scenderà sera sopra Gaza”.

Tutte le poesie iscritte alla sezione “Discorsi”, hanno partecipato di diritto anche al Premio speciale alla memoria di Romy Dell'Omo: assegnato quest’anno alla poesia intitolata “Vanessa”, dell’autore Gianfranco Rossodivita di Campodipietra (CB).

Per la sezione “Il Verbo Novello” (narrativa edita), il 1° classificata è la scrittrice Claudia Caredda (di Cagliari) con il romanzo intitolato “I fuochi di Sant’Elmo”.

Nella sezione “Il Secolo Nuovo” (narrativa e-book) al 1° posto si è classificato il libro intitolato “La Misura” dell’autrice Gabriella Pirazzini (di Imola).

Ad aggiudicarsi il premio speciale, riservato ad uno dei finalisti risultato tra i primi 30 iscritti al Premio, è invece Andrea Mauri, classificatosi al 4° posto nella sezione “Il Verbo Novello” con il romanzo “Contagiati”.

La data della cerimonia di premiazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Segue elenco dettagliato dei vincitori.

Sezione IL GENIO (arti visive):

1. “Trani, le palme in piazza Tiepolo” - Nicola Nuzzolese - Trani (BT)

2. “Atemporale Bovio” - Giuseppe Riccardi - Corato (BA)

3. “La ricerca del sé” - Rosario Annunziata - Pontecagnano Faiano (SA)

4. “Soprappensiero” - Branciforte - Jesi (AN)

5. “Istantanee di vita - 3” - Leonardo Cannistrà - Fossato Serralta (CZ)

Sezione IL VERBO NOVELLO (narrativa edita):

1. “I fuochi di Sant’Elmo” – Claudia Caredda - Cagliari

2. “IAVÈ. Il delirio segreto di Hitler” - Massimo Citro della Riva - Torino

3. “Io sono una famiglia. Il gabbiano” - Liz Chester Brown - Recco (GE)

4. “Contagiati” - Andrea Mauri - Roma

5. “La prescelta” - Roberto Chirico - Mozzagrogna (CH)

Sezione IL SECOLO NUOVO (narrativa e-book):

1. “La Misura” - Gabriella Pirazzini - Imola (BO)

2. “Autopsia di un’emozione” - Ilaria Caserini - Casalpusterlengo (LO)

3. “Il mio amico Nepal. Un lupo alpinista. Le montagne e la vera libertà” - Andrea Scherini - Montagna in Valtellina (SO)

4. “Luce” - Giovanni Samperisi - Naro (AG)

5. “Il nebbiolo fiorisce a maggio” - Renato Ciaponi - Talamona (SO)

Sezione DISCORSI (poesia):

1. “Scenderà sera sopra Gaza” - Vito Massimo Massa - Bari

2. “Signori… si scende” - Fausto Marseglia - Napoli

3. “L'Alzheimer” - Sara D’Aniello - Fondi (LT)

4. “Cronaca della disperazione” - Vittorio Di Ruocco - Salerno

5. “I bambini di Idlib” - Elisabetta Liberatore - Pratola Peligna (AG)

Premio speciale “Il Millennio” - copertina dell’anno:

romanzo “Legàmi” - Roberta Mezzabarba - Viterbo

Premio speciale alla memoria di Romy Dell'Omo:

poesia “Vanessa” - Gianfranco Rossodivita - Campodipietra (CB)