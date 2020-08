La città di Trani aderisce al'iniziativa Smart Graduation Day

La Città di Trani ha aderito all'iniziativa #GraduationDay promossa dall'’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI e Anci Puglia.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito, durante i mesi di chiusura per l’emergenza epidemiologica da #Covid-19, il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non.