Accesso alle misure di Puglia sociale: obbligatorio il possesso delle credenziali #SPID

Si ricorda che alle misure ed agli avvisi regionali per i quali è necessario possedere un Codice Famiglia per il tramite del portale regionale Puglia Sociale è necessario obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 ed una attestazione di ISEE Ordinario in corso di validità.A titolo esemplificativo si riportano alcune delle procedure interessate:👉Progetti di Vita Indipendente;👉Registri Telematici delle strutture e dei servizi autorizzati al finanziamento;👉Catalogo dell’offerta per i buoni servizio;👉Buoni Servizio;👉Assegni di cura.Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del beneficio o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario, e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare.In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID