Dr. Donato Grande: ”Chi si ammala a Trani necessita di uno sportello informa-cittadino”

Se un Vostro familiare si ammala gravemente chi vi dice quali sono i medici che trattano quella patologia? Chi vi dice quali sono gli strumenti che il vostro caro ha diritto, per vivere una vita DIGNITOSA e magari “pesare” meno su di voi? Chi vi dice come prendere l’aereo stando seduti in carrozzina? O il treno?

Chi vi dice che i "viaggi

della speranza"

sono rimborsabili dalla Regione

Puglia? Chi vi dice che le opere di abbattimento

delle barriere

architettoniche in casa possono essere rimborsate?? ecc

Nella mia vita di persona con disabilità sin dalla nascita, ho potuto constatare che la gente in #difficoltà è quasi sempre spaesata, non conosce i propri diritti e soprattutto non sa come ottenerli in modi celeri, vengono lasciati soli nelle loro problematiche, anzi, molto spesso se ne aggiunge un altro di problema la BUROCRAZIA.

Questi diritti molto spesso sono fondamentali per la DIGNITA’ della Persona!

In un periodo come quello presente, di grande emergenza sanitaria e di grande difficoltà economica per tutti, non avere un centro di ascolto può diventare un INFERNO, per chi è senza fissa dimora, per chi ha perso un lavoro ed ha una famiglia da sfamare o ha una disabilità .

Trovo assurdo che in un Paese come Trani di 55 mila abitanti circa, per lo più “turistica”, non ci sia uno sportello informativo accoglienza a sostegno e supporto di Persone in difficoltà, qualunque esse siano.

E’ necessario istituire il prima possibile nella città di Trani, lo Sportello Informa-Cittadino, affinché le Persone in difficoltà sociale, economica, o con disabilità a maggior ragione se con nuova diagnosi, possano accedere a questo strumento per conoscere quali siano i loro Diritti ed iter per poterci accedere, dove rivolgersi se un loro diritto viene respinto ecc..

La gente ha diritto ad avere un ente di ascolto per conoscere quali siano gli strumenti messi in atto dal Comune-Regione-Governo, per supportare concretamente queste Persone, pensate ad esempio ai servizi SAD,(Servizio di assistenza domiciliare) ADI(Assistenza Domiciliare Integrata), Pro.Vi (Progetti di vita indipendente), assegno di cura, strumenti per la lotta alla povertà, consultori, sostegni alle donne vittime di violenza, ecc.

Uno sportello con gente che conosca la lingua Lis (lingua dei segni) perché TUTTI debbano poter comunicare ed essere compresi!

Un centro di ascolto pensato per le problematiche di tipo giuridico-socio-sanitario che l’utente in difficoltà con diversa abilità e non, potrà avere a sua disposizione. L’Informa-Cittadino deve accogliere e orientare il cittadino grazie ad un’equipe qualificata ed un’informazione puntuale e costantemente aggiornata anche telefonicamente.

È tempo di ridare DIGNITA’ a TUTTI no carità!

Dr. Donato Grande