Tempo e Libertà di Giuseppe Brescia - 50 anni di vita intellettuale

Giuseppe Brescia ( nato a Trani il 4 novembre 1945 ). Pensiero, Studi, Opere principali.

Scrive Norberto Bobbio: “Apprezzo tutto quello che riguarda il pensiero e la personalità di Croce, che mi appare tanto più affascinante, quanto più si allontana da noi nel tempo la sua immagine, e quanto più siamo immersi in una società senza princìpi” ( Lettera del 3 marzo 1979, in AA.VV., Sviluppi filosofici nella più recente “scuola” crociana, Schena, Fasano 1983, pp. 19-21 ).

Alfredo Parente, Sull'interpretazione dell'ultimo Croce. L'analogia di vitalità e moralità e il nuovo corso impresso da Croce alla scienza dell'etica ( “Rivista di studi crociani”, XVII/2, aprile-giugno 1981, p. 129 ), sintetizza il senso di un nuovo percorso critico: “Così fermai l'attenzione sulla dialettica, sorella della libertà e madre di ogni atto, di ogni opera, di ogni gesto, quasi il respiro stesso del mondo, rinviando la ricerca e descrizione di eventuali altri 'modi'. Sullo stampo di simili categorie modali, delle quali aveva accolto il concetto, Giuseppe Brescia ha proposto ora la 'memoria'”.

I. In un primo periodo, filologico, dopo la laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia, Brescia è autore delle note di bibliografia crociana e di Croce inedito.1881-1952 ( Sen, Napoli 1984 ), 'Sul Testo e la fortuna della Poetica. Note di critica aristotelica ( SPES, Milazzo 1984 ) e La provincia e l'umanità. Saggi di storia intellettuale e civile ( Cadmo, Roma 1982 ).

II. Segue il periodo di studi e ricerche dei “modi categoriali”: sentimento-memoria-tempo, ossia delle funzioni specifiche che costituiscono il passaggio tra le forme di attività spirituali. Non fu sì forte il padre”. Letture e interpreti di Croce; Questioni dello storicismo. I. Dalle origini della dialettica alla ricerca dei modi categoriali. II. Il Tempo e le forme ( Editrice Salentina, Galatina 1978, 1980 e 1981 ); Tempo e Libertà. Teorie e sistema della costruttività umana ( Lacaita, Manduria 1984 ); Sant'Agostino e l'ermeneutica del tempo. Analisi e trasposizioni ( SPES, Milazzo 1988 ); le origini della dialettica e le interpretazioni del “vitale” nell'ultimo, ma non solo nell'ultimo, Croce ne rformano i nuclei.

III. Periodo di studi e ricerche di scienza e filosofia della scienza ( periodo epistemologico ). Filosofia e scienza, natura e storia ne formano i temi centrali. Libri corrispondenti sono: il Popper

( Epistemologia ed ermeneutica nel pensiero di Karl Popper, Schena, Fasano 1986 ); Ipotesi e problemi per una filosofia della natura e 'Wegdenken'. Ricomposizioni su Nietzsche e Heidegger ( Adda, Bari 1987 e 1988); L'azione a distanza e i due volumi pascaliani ( Pascal e l'ermeneutica; Pascal. Scritti matematici, rispettivamente Fasano 1990, 1989 e 1991 ); con Storicismo e scienza

( Laterza, Bari 1992 ).

IV. Giuseppe Brescia si è poi impegnato in una fase 'sistematica'. I. Antropologia come dialettica delle passioni e prospettiva ( in due tomi. 1. Dal mondo antico a Mozart. 2. Da Kant al postmoderno, Giuseppe Laterza, Bari 1999-2000 ); II. Epistemologia come logica dei modi categoriali; III. Cosmologia come sistema delle scienze di frontiera ( Laterza, Bari 1998 – 2001 ); IV. Teoria della Tetrade ( Guglielmi, Andria, 2002 ).

V. Periodo degli studi su Utopia e distopia e il problema del male ( avente come punto di svolta il “1994” e l'Orwell attualizzato); “1994”. Critica della ragione sofistica ( Laterza, Bari 1997 ); le Ipotesi su Pico; Ethos e kratos ( Laterza, Bari 1994 ); L'anima e l'Occidente – Filosofia del giusto ( Bari 2001 ). Carl Gustav Jung e la “enantiodromia”; Croce e l' Anticristo che è in noi, con La fine della civiltà ( risalenti entrambi al 1946 ) sono gli autori interpretati o rivisitati in questa fase.

VI. Periodo della ermeneutica filosofica, estesa a autori della modernità. Orwell e Huxley, Tolstoj e Dostoevskij; Thomas Mann: Il sogno di Castorp e il progetto di Pico ( Laterza, Bari 2003 ); Joyce dopo Joyce ( L'Arte Tipografica, Napoli 2004 ); Tra Vico e Joyce. Quaternità e fiume del tempo ( Giuseppe Laterza, Bari 2006 ); Eliot e Joyce. Quattro quartetti- Quattro momenti ( Giuseppe Laterza, Bari 2005 ); La profezia e l'ipotesi ( Laterza, Bari 2005 ) ne rappresentano i poli attrattivi.

VII. 'Summa'. Codeste due ultime fasi s'intrecciano, confluendo, in Il vivente originario ( saggio sulla filosofia di Schelling, i suoi temi e problemi, la sua attualità ); Tempo e Idee. 'Sapienza dei secoli' e reinterpretazioni ( entrambi con prefazione di Franco Bosio, Libertates Libri, Milano 2013 e 2015 ); I conti con il male. Ontologia e gnoseologia del male ( G. Laterza, Bari 2015 ); Ettore Tesorieri e Torquato Accetto; Le “guise della prudenza”. Vita e morte delle nazioni da Vico a noi ( con Iconografie, G. Laterza, Bari 2015 e 2017 ); ed Italo Calvino e Andria. Variazioni del senso del celeste ( Matarrese, Andria 2016 ); Generazioni del Tempo ( Matarrese, Andria 2018 ); Le radici dell'Occidente ( Libertates, Milano 2019 ) e Forme della vita e modi della complessità ( Libertates, Milano 2020 ).

Mediazioni concettuali sono poste nelle indagini a proposito dei concetti di 'dialettica', 'temporalità' e 'temporaneità', 'comico' e 'tragico', 'dialettica delle passioni' e 'prospettiva'; così come nell'assioma “l'arte tanto intuisce quanto prospetta”, inoltramento dell'estetica crociana e post-crociana, alla luce della teoria del 'momento culminante', affermata dalla dottrina classica della 'catarsi' nel dramma alla universalità del linguaggio artistico.

Secondo Raffaello Franchini ( L'idea di progresso. Teoria e storia, Giannini, Napoli 1979, pp. 29-41 ): “Sul concetto espresso nella trita frase 'Il mondo va verso...', scrive cose profonde Giuseppe Brescia nel suo libro “Non fu sì forte il padre”. Letture e interpreti di Croce ( Galatina 1978 ), pp. 8-56”. “Il giudizio è insomma anch'esso drammatico, se è storico; ha una prospettiva limitata all'ambito dell'azione e non arbitrariamente estesa a quello dell'accadimento, sicché non si può certo adoperare come pretesto per almanaccare 'verso dove vada il mondo': il giudizio è il contrario della previsione astratta e dunque di qualsiasi tipo di pianificazione del reale. La prospettiva è sempre individuale, ossia individuata, e dunque tale da non diminuire, o togliere addirittura, responsabilità all'uomo”.

L'autore ha dedicato ricostruzioni teoretiche e antologiche al pensiero di suoi ispiratori, Giambattista Vico, Francesco De Sanctis, Benedetto Croce, Carlo Ludovico Ragghianti, Rosario Assunto, Carlo Antoni, Raffaello Franchini, Max Ascoli, Karl Popper, Aldo Garosci, Giovanni Malagodi, Giorgio Bassani e Leonardo Sciascia. In generale, la sua prospettiva filosofica si muove nella ricerca di interazioni tra storicismo, come dottrina dei valori nel divenire storico ( Vico, Croce ), epistemologia o logica della ricerca scientifica ( Karl Popper ) ed ermeneutica o teoria dell'interpretazione ( Gadamer ).

Da codesti svolgimenti metodologici, si ricavano le proiezioni epistemiche: il finalismo intrinseco all'attività neurobiologica; la genesi, e conseguente strutturazione in 'forme', del rapporto 'corpo-mente' nelle relazioni adulte e nella infantile; la ri-lettura delle formule di indeterminazione di Heisenberg, in quanto 'proprietà relazionali o disposizionali'; del paradosso di Einstein Podolskj Rosen ( EPR ), cifra dell' 'accadimento' o 'totalità' delle situazioni e degli apparati, assunto in chiave trascendentale di ipotesi, non 'oggettivistica' né 'idealistica'; in fisica , l'allargamento della gamma congetturale ad otto 'sottoinsiemi probabilistici', per risolvere la disuguaglianza di Bell nelle ultime ipotesi di 'simmetria'; il rafforzamento del modello simmetrico nella 'biologia molecolare' di Erwin Chargaff, per la legge dell'appaiamento delle basi tra adenina e guanina e citosina e timina; e nelle applicazioni di 'teoria dei frattali'; il ripensamento delle trasformazioni di Lorentz alla luce del valore centrale della 'simultaneità', e della differenza tra velocità osservata e velocità del sistema di riferimento; l' importanza delle 'Età del mondo' astronomiche e solari, in sede filosofica e nelle teorie della modernità ( Baudelaire, Nietzsche, Heidegger, Santillana, Calvino ); lo studio del calligramma estetico, da Pico della Mirandola 'visivo' nei sonetti giovanili alla struttura e poesia in opere di Botticelli, Ariosto, Cervantes, Baudelaire, Joyce e Montale; l'archetipo della 'quaternità' nello statuto epistemologico e nelle estetiche universali, archetipo già trattato nella fase sistematica ( Teoria della Tetrade, 2002 ).

Ruolo centrale della ricerca storica e filosofica di Giuseppe Brescia è nella categoria del Tempo.“La lotta tra tempo e spazio – chiarisce Bruno Zevi – è lotta tra libertà e costrizione, tra inventività e accademia, in termini linguistici tra 'paroles' e 'langue', in termini psicoanalitici tra io e super-io, in termini sociali tra struttura e sovrastruttura” ( Pensiero einsteiniano e architettura, in Pretesti di critica architettonica, Einaudi, Torino 1983, pp. 315-325 ).

“Generazioni del Tempo” raccolgono saggi di filosofia e teoria fisica ( “Trascendentalità del Tempo”; “Modalità del Tempo” ); estetica ( Schopenhauer cultore di storia dell'arte e prospettive estetiche ); Max Ascoli ( per Tempo e Religione ); la “generazione italiana” del tempo vissuto ( Ascoli, Zevi, Ragghianti, Bassani, Assunto, Montale ); rapporti testimoniali ed epistolari ( tra Bassani e Caretti ); innesti di “poesia e verità” ( per Anna Frank e i personaggi femminili delle montaliane Occasioni del 1939 ); incrementi di teoria estetica alla luce dell'assioma “L'arte tanto intuisce quanto prospetta” ( nella lettura contrastiva delle interpretazioni del gioco, presso Cezanne, Tailhardhat, Balthus ); sino al pluriprospettivismo dell' “Opera Mondo” joyciana, Finnegans Wake, a ottant'anni dalla sua elaborazione ( 1939-2019 ). “Generazioni del Tempo” sono, per ciò stesso, anche nello studio Vico e il riformismo e in Enrico Cenni e Croce. Il diritto al diritto ( 'Tempo e diritto' ), così come nel percorso ermeneutico del marxismo: dalla “generazione” del Revisionismo all'altezza della Seconda Internazionale ( Labriola, Croce, Kautsky, Bernstein ) all'altra degli anni Trenta del secolo scorso ( espulsioni dal Pci di Leonetti Ravazzoli Tresso, poi di Ignazio Silone, nel 1930-31 ).

In questa prospettiva, Giuseppe Brescia ha collaborato con uno dei maggiori sociologi italiani, Luciano Pellicani, della cui serie “Mondoperaio” è stato collaboratore. Varie 'voci' del “Dizionario del Iiberalismo italiano”, Secondo volume, Dizionario coordinato da Fabio Grassi Orsini, sono state affidate alla sua redazione ( Basilio Puoti, Renato Morelli, Carlo Ludovico Ragghianti, Vittorio Enzo Alfieri, Pilo Albertelli, Antonio Jannazzo, per le cure di Rubbettino Editore 2015 )

E' Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Premio Pannunzio 2013 e Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1982 e 2006; già Preside titolare nei Licei, Medaglia d'oro del MIUR nel 1990, è Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Andria.

