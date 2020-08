La città di Trani ha altri due cittadini benemeriti

L'amministrazione con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 4 agosto 2020, ha conferito due benemerenze.

La cerimonia di Cittadinanza Benemerita "Ordinamenta Maris" si è svolta nella sala giunta venerdì 28 agosto 2020.

Il sigillo della città è stato consegnato dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro al Cavalier Luigi Muciaccia detto Gino. 91 anni, trapiantato a Milano, da sempre una vita nel campo degli alimentari con la seguente motivazione:"per meriti professionali, distinguendosi per continuità, dedizione e assoluta capacità lavorativa".

Anche l'associazione artistica culturale e sportiva Lacarvella ha ricevuto la Cittadinanza Benemerita "Ordinamenta Maris" con questa motivazione: per aver promosso negli anni iniziative di impegno civile sociale e culturale contribuendo alla valorizzazione della cultura e della storia del Paese.

L'attuale Sindaco ha consegnato al presidente nazionale prof. Antonio Russo tale benemerenza alla presenza dei soci appartenenti di tale associazione, al socio onorario de Lacarvella Norberto Iera.

"La cittadinanza benemerita Ordinamenta Maris - ha spiegato il sindaco - è una onorificenza conferita a persone fisiche, italiane o straniere, nate a Trani, aventi diritto pubblico non economico su base associativa apolitica, associazioni di persone in ambito civile militare e religioso, ai soggetti che con opere concrete nel campo della scienza delle lettere delle arti dell'industria del lavoro della scuola e dello Sport con varie iniziative, atti di coraggio e abnegazione abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Trani promuovendone l'immagine e il prestigio concorrendo alla crescita del bene comune".

Presenti alla cerimonia ufficiale nella sala giunta del comune di Trani, oltre al primo cittadino Amedeo Bottaro, l'assessore ai servizi sociali Patrizia Cormio, il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ferrante e il vice Sindaco Carlo Avantario.

Il tutto si è svolto con grande emozione, in momento distinti e separati per evitare assembramenti.