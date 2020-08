SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE SU “DALLA PARTE DEI POVERI. IL VOLTO DI UNA CHIESA POVERA”

Sabato 28 settembre 2020, a Trani, nella Parrocchia Spirito Santo, alle ore 20.00, avrà luogo l’inaugurazione dell’anno formativo 2020/2021 della Scuola Diocesano di Formazione (SDF) teologico/pastorale. Per l’occasione interverrà Sr. Antonietta Potente, teologa e religiosa, che parlerà su “Il dolore dell’Umanità, del Cosmo, in tempo di prova”.

Tre i periodi in cui sarà suddivisa l’offerta formativa della SDF:

PRIMO PERIODO 6 e 20 ottobre / 3 e 17 novembre 2020

Itinerario biblico

Il volto di un Dio dalla parte dei poveri

· “Dio ascolta il grido del povero” (Sal 34,7)

· “Ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt 11,5)

· “Uno stile per le prime comunità cristiane” (Atti)

SECONDO PERIODO 12 e 26 gennaio / 9 e 23 febbraio 2021

Itinerario ecclesiologico-spirituale

Una Chiesa povera con e per i poveri

· Approfondimento della Carta pastorale Caritas Italiana: “Lo riconobbero nello spezzare il pane”

· Approfondimento del Documento di Caritas Italiana sulle Caritas parrocchiali: “Da questo vi riconosceranno”

· Destinazione universale dei beni e opzione preferenziale dei poveri

· Modelli alternativi al consumismo: sobrietà e custodia del creato

· Educazione alla mondialità

· Nuovi stili di vita per un nuovo umanesimo

· Economia e gestione dei beni ecclesiastici: aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

· Riscoprire il dono e la gratuità (economia di comunione, economia di felicità, ecc.)

TERZO PERIODO 9 e 23 marzo / 13 e 27 aprile 2021

Itinerario socio-pastorale

Sfide pastorali tra antiche e nuove povertà

· Povertà vecchie e nuove nel nostro contesto sociale: appelli e sfide

· La comunità parrocchiale di fronte alle povertà oggi: percorsi possibili

· Ascoltare il grido della terra e dei poveri (Laudato si’)

«Per il quinto anno consecutivo – scrivono don Mimmo Marrone, direttore della SDF, don Mimmo Gramegna, coordinatore, e l’equipe diocesana SDF, in una comunicazione alla diocesi - viviamo l’avvincente esperienza della Scuola Diocesana di Formazione.

La proposta formativa è indirizzata a quanti desiderano approfondire la propria fede e svolgere con competenza qualsiasi servizio nella Chiesa.

Quest’anno abbiamo pensato un percorso di approfondimento in sintonia con gli Orientamenti pastorali della nostra Chiesa diocesana “capace di coniugare, sull’esempio della comunità apostolica (cfr. At 2, 45.47), quasi in modo naturale, l’impegno dell’evangelizzazione, della catechesi e della celebrazione, a quello dell’attenzione ai membri più poveri” (Orientamenti, p. 56). Il percorso – secondo il modulo già collaudato lo scorso anno – prevede tre tappe da quattro lezioni ciascuna: un itinerario biblico, uno teologico e uno pastorale.

Consapevoli che la formazione deve caratterizzarsi in senso personale, integrale e permanente, confidiamo nella sensibilità dei parroci nel promuovere la partecipazione alla Scuola di Formazione nelle proprie comunità.

Quest’anno, considerata la priorità indicata dagli Orientamenti pastorali, si promuova in modo particolare la partecipazione degli animatori parrocchiali e cittadini della Caritas».

Info:

Le lezioni si svolgeranno 1° e 3° martedì del mese dalle ore 20:00 alle 21:30

SEDI DELLA SDF

· TRANI Parrocchia Spirito Santo

· BARLETTA Parrocchia SS. Crocifisso

· BISCEGLIE Consultorio familiare EPASS

· CORATO Parrocchia San Giuseppe

· FORANIA Centro parrocchiale S. Stefano – Trinitapoli

ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è di 20,00 euro da consegnare con la scheda entro l’inaugurazione dell’anno al termine dell’anno verrà rilasciato un attestato di partecipazione

scuoladiformazione@arcidiocesiditrani.it