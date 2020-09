La scuola ai tempi del Covid-29, a Trani il viceministro Anna Ascani

A pochi giorni dal rientro dai banchi di scuola in Puglia, previsto per il 24 settembre, il dibattito sulle modalità e i rischi di riapertura è ancora incandescente. I cittadini sono consapevoli della necessità di riaprire le scuole ma i dubbi e le perplessità dei genitori non mancano. Per rispondere alle domande contrastanti che provengono dai media riguardo alla sicurezza del rientro, Trani ospiterà il viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani.

Con il candidato al Consiglio comunale Fabrizio Ferrante e il sindaco Amedeo Bottaro, l’incontro metterà al centro del dibattito la scuola e le questioni legate all’attuale emergenza sanitaria. «Sono molto felice – ha dichiarato il presidente del Consiglio, Ferrante - di partecipare all'incontro. Parleremo dell'istituzione più cara alle nostre famiglie, la scuola, e fugheremo dubbi e perplessità suscitati dall'emergenza Covid».

L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, ore 18, presso l’Auditorium di San Luigi.