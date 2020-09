Riparte la scuola a Trani: tutte le novità e le direttive di riferimento

Riparte la scuola, con tante speranze ed in sicurezza.

Nel corso delle scorse settimane l’Amministrazione comunale, sentiti i dirigenti scolastici, ha effettuato, nei plessi di sua competenza, tutta una serie di interventi finalizzati all’ampliamento degli spazi a disposizione per la didattica ed all’individuazione di ulteriori accessi agli edifici per disciplinare e suddividere i flussi in entrata e uscita.

Questo il report dei lavori effettuati:

DE AMICIS – Realizzazione di una rampa di scale in metallo costituita per il collegamento fra un pianerottolo esistente di accesso all’edificio scolastico e la quota dell’atrio esterno, per utilizzare in sicurezza un ulteriore accesso all’edificio. Pavimentazione di parte di un atrio esterno, attualmente giardino, per collegare la parte già pavimentata alla rampa di scale da realizzare. Adeguamento dell’impianto termico dell’aula magna per utilizzare l’ambiente come mensa scolastica. Adeguamento dell’impianto termico della palestra per utilizzare l’ambiente a integrazione degli spazi didattici a disposizione. Installazione di due videocitofoni collegati con la postazione all’ingresso principale, per utilizzare in sicurezza due portoni secondari come ulteriori accessi all’edificio scolastico.

PETRONELLI – Demolizione, in 24 aule fra piano terra e primo piano, della tramezzatura di limitazione di un guardaroba annesso alle aule, per ampliare la superficie a disposizione della singola aula didattica. Adeguamento dell’impianto termico dell’aula magna per utilizzare l’ambiente come mensa scolastica. Adeguamento dell’impianto termico della palestra per utilizzare l’ambiente a integrazione degli spazi didattici a disposizione. Dotazioni di passamani metallici alla rampa scale esterna di accesso all’aula magna, per definire due diversi flussi di accesso. Dotazioni di passamani metallici alla rampa di scale esterna di accesso principale dell’edificio scolastico, per definire tre diversi flussi di accesso tanti quante le porte. Realizzazione di una tramezzatura in cartongesso, per la suddivisione in due ulteriori spazi didattici della palestra. Sostituzione della pavimentazione danneggiata in vinile della palestra per l’utilizzo in sicurezza dei due possibili spazi didattici ottenuti con la realizzazione della tramezzatura.

CEZZA – Installazione di due videocitofoni collegati con la postazione all’ingresso principale, per utilizzare in sicurezza due accessi secondari come ulteriori accessi all’edificio scolastico.

COLLODI – Demolizione di due tramezzature di delimitazione di quattro aule, per ottenere due aule didattiche di maggiore superficie. Realizzazione di una tramezzatura in cartongesso per dividere in due ulteriori spazi didattici la sala refezione, con la modifica della vetrata presente nel corridoio per la realizzazione di una nuova tramezzatura con porta di accesso.

MADRE TERESA DI CALCUTTA – Completamento delle fugature alla pavimentazione dei percorsi esterni in elementi antitrauma, per utilizzare in sicurezza altri accessi all’edificio scolastico.

BELTRANI – Sistemazione degli infissi di accesso all’edificio scolastico, mediante riparazione e/o sostituzione degli elementi danneggiati e pericolosi per il normale utilizzo da parte degli utenti.

GIUSTINA ROCCA – Sostituzione delle piastre metalliche di ancoraggio ai pilastri in cemento armato del cancello di accesso al cortile esterno, compreso fra via Tasselgardo e lungomare Chiarelli. Sostituzione dell’infisso esistente su via Tasselgardo per l’accesso alla Rampa disabili al cortile laterale scoperto, con adeguato infisso rispondente alla normativa per l’utilizzo da parte dei disabili. Ripristino delle fioriere in conglomerato cementizio del cortile esterno collocato nella parte posteriore, che si trovano lungo il percorso di accesso all’esterno all’edificio scolastico. Svellimento delle radici degli alberi presenti nel cortile esterno collocato nella parte posteriore, con sistemazione della parete dissestata.

BOVIO – Pavimentazione di parte dell’atrio laterale esterno, attualmente adibito a giardino, per collegare un cancello esistente su corso Imbriani alla parte già pavimentata. Sistemazione delle staffe di ancoraggio delle barre metalliche di protezione interna alle finestre di alcune aule didattiche, con ripristino della tinteggiatura alle pareti interessate. Demolizione di una tramezzatura di separazione fra due aule didattiche, per ottenere una sola aula con maggiore superficie sia al primo, sia al secondo piano.

BALDASSARRE – Demolizione di una tramezzatura di separazione fra due aule didattiche e realizzazione di due tramezzature per ottenere tre diverse aule. Realizzazione di un nuovo vano porta, dotato di relativo infisso, per l’accesso alla nuova aula. Demolizione di tramezzature di separazione fra un’aula didattica e un corridoio, e realizzazione di una nuova tramezzatura per regolarizzare la forma dell’aula e ampliare la superficie a disposizione. Realizzazione di una tramezzatura in cartongesso per la delimitazione di una nuova aula didattica da ricavare nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale, previa realizzazione di muratura esterna con infisso a vetri in sostituzione dell’infisso completamente a vetri attualmente presente.

Con l’avvio dell’anno scolastico la Regione Puglia ha fornito delle indicazioni operative per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia. Il protocollo è consultabile in allegato.

ALLEGATO EMERGENZA COVID