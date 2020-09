Omaggio a Henry Vieuxtemps, Duo Carmelo Andriani - Pierluigi Camicia in concerto a Trani

Duo Carmelo Andriani - Pierluigi Camicia, violino e pianoforte Omaggio a Henry Vieuxtemps

Giovedì 1 ottobre la città di Trani rivive la magia dell’autunno musicale con un omaggio alle musiche di Henry Vieuxtemps.

Allo spirito di complicità e grande smalto artistico del duo composto dai maestri Carmelo Andriani, violino, e Pierluigi Camicia, pianoforte, l’onere di celebrare il colosso della musica classica annoverato fra i maggiori rappresentanti della scuola violinistica franco-belga.

Il progetto del concerto e del CD che ne scaturirà nasce dal desiderio di ricordare, a 200 anni dalla sua nascita, il grande violinista H. Vieuxtemps (1820-1881), paragonato da un critico come Robert Schumann al leggendario Paganini per la complessa tessitura della sua scrittura e per la liricità malinconica, a tratti sensuale, tale da essere uno degli autori più amati dalla leggendaria Gioconda De Vito, posta, come una dea a braccia aperte, su una strada che parte da Martina Franca e “trascina” con sé tutta la Puglia come cammino violinistico da perpetuare, visto che alla scuola del Maestro Remy Principe si formò non solo la De Vito ma anche il grande Felix Ayo, maestro di Carmelo Andriani.

L’evento, sostenuto con le azioni del piano regionale straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia, è stato realizzato dall’Associazione Auditorium in compartecipazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la collaborazione della Fondazione European Arts Academy A. Ciccolini e della Associazione delle Arti di Trani.

Appuntamento a giovedì 1 ottobre, ore 20.30, Palazzo Beltrani, Trani

Biglietti

Intero: 5 euro - Ridotto: 2 euro

Ingresso su prenotazione

per email a: associazioneauditorium@hotmail.com o su: https://forms.gle/vLZVWWs3Vfp4b6Ax6

Info: www.associazioneauditorium.org